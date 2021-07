Barack Obama sta organizzando il party per il suo 60esimo compleanno (Di giovedì 29 luglio 2021) Barack Obama ha in programma di festeggiare il suo sessantesimo compleanno in grande. Secondo le indiscrezioni, infatti, sta già organizzando una festa in stile Hamptons all’interno della sua villa di Martha’s Vineyard. Nella lista di ospiti figurano molti personaggi del cinema e del mondo dello spettacolo. Il party rispetterà comunque le normative relative al Covid. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 luglio 2021)ha in programma di festeggiare il suo sessantesimoin grande. Secondo le indiscrezioni, infatti, sta giàuna festa in stile Hamptons all’interno della sua villa di Martha’s Vineyard. Nella lista di ospiti figurano molti personaggi del cinema e del mondo dello spettacolo. Ilrispetterà comunque le normative relative al Covid. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo sei mesi alla Casa Bianca dai numeri dei sondaggi arrivano cattive notizie per Joe Biden che al momento fa peg… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : US President Barack Obama Speeches - amoreandrea84 : RT @g_ferraris: 12/ Grafica Veneta stampa una quota enorme dei libri che scriviamo, pubblichiamo, leggiamo ogni giorno. Da Harry Potter a B… - PaoloBorg : RT @g_ferraris: 12/ Grafica Veneta stampa una quota enorme dei libri che scriviamo, pubblichiamo, leggiamo ogni giorno. Da Harry Potter a B… - showinbaemin : Rega sarò strano io ma cosa ha detto di male? Seriously, non capisco perché ve la prendete (spiegatemi pls) Tra com… -