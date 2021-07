Anche in Parlamento si parla del Cosenza (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’esclusione del Chievo Verona è il Cosenza a rimanere in Serie B. Nonostante codesto fatto non è arrivata ancora l’ufficialità della riammissione della squadra calabrese. Per questo motivo la parlamentare del Partito Democratico Enza Bruno Bossio ha voluto dire la sua. Nel tentativo di risolvere la questione. Inoltre sono diversi i commenti sui social del club nel tentativo di ricevere una risposta alla questione. “È paradossale che il Cosenza calcio, nonostante ripetute pronunce della giustizia sportiva a suo favore non sia ufficialmente riammesso in Serie B. E’ assurdo che non possa ancora allestire la squadra per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’esclusione del Chievo Verona è ila rimanere in Serie B. Nonostante codesto fatto non è arrivata ancora l’ufficialità della riammissione della squadra calabrese. Per questo motivo lamentare del Partito Democratico Enza Bruno Bossio ha voluto dire la sua. Nel tentativo di risolvere la questione. Inoltre sono diversi i commenti sui social del club nel tentativo di ricevere una risposta alla questione. “È paradossale che ilcalcio, nonostante ripetute pronunce della giustizia sportiva a suo favore non sia ufficialmente riammesso in Serie B. E’ assurdo che non possa ancora allestire la squadra per ...

Advertising

matteosalvinimi : La riforma del processo penale approvata oggi in CDM nonostante le minacce dei grillini è un primo passo, le firme… - davidefaraone : Il Parlamento non può essere zona franca, anche chi vorrà entrare alla Camera ed al Senato dovrà essere dotato di g… - Ettore_Rosato : #Greenpass per entrare in cinema, palestre ma non al Parlamento? Una follia. Sia obbligatorio anche a Montecitorio,… - RobertoAngelRos : @GianricoCarof Da morir dal ridere ma anche disperante. Scena che più di tutte racconta il nostro parlamento. Una china senza fine. - Bianca34874951 : RT @matteosalvinimi: La riforma del processo penale approvata oggi in CDM nonostante le minacce dei grillini è un primo passo, le firme per… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Parlamento Giustizia, Durigon "Su riforma stiamo mediando, troveremo soluzione" In quest'ottica il referendum dà forza al Parlamento secondo Durigon, ma la riforma deve ... Durigon esclude nuovi lockdown e future chiusure, e spiega come "dobbiamo convivere con il virus ma anche ...

Raggiunto in Cdm l'accordo sulla riforma della giustizia ... le firme per i Referendum di Lega e Partito Radicale diventano ancora più importanti, garanzia che il Parlamento non perderà altro tempo. Anche questo weekend più di 1.000 gazebo in tutta Italia", ...

Riforma Cartabia, Conte: “Il Parlamento decide la priorità dei reati da perseguire? Norma… Il Fatto Quotidiano Taormina, promuovere la Giornata Internazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo Si è tenuta a Taormina la giornata dedicata al tema della pace e del dialogo tra i popoli, organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ...

Le sabbie mobili di Draghi Insomma, per la prima volta da quando è nato il governo Draghi, palazzo Chigi si è trasformato nel set di un governo “normale”, ingabbiato nei rituali del precedente, col precedente premier che ha cos ...

In quest'ottica il referendum dà forza alsecondo Durigon, ma la riforma deve ... Durigon esclude nuovi lockdown e future chiusure, e spiega come "dobbiamo convivere con il virus ma...... le firme per i Referendum di Lega e Partito Radicale diventano ancora più importanti, garanzia che ilnon perderà altro tempo.questo weekend più di 1.000 gazebo in tutta Italia", ...Si è tenuta a Taormina la giornata dedicata al tema della pace e del dialogo tra i popoli, organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ...Insomma, per la prima volta da quando è nato il governo Draghi, palazzo Chigi si è trasformato nel set di un governo “normale”, ingabbiato nei rituali del precedente, col precedente premier che ha cos ...