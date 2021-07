Activision Blizzard: per i dipendenti la dichiarazione del CEO Bobby Kotick 'non affronta elementi critici' (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli organizzatori dello sciopero del personale di Activision Blizzard hanno portato avanti la protesta, affermando che la dichiarazione pubblicata dal boss dell'azienda Bobby Kotick "non riesce ad affrontare gli elementi critici al centro delle preoccupazioni dei dipendenti". I dipendenti di Activision Blizzard hanno annunciato lo sciopero due giorni fa, in segno di protesta contro la risposta dell'azienda a una recente causa del California Department of Fair Employment and Housing che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli organizzatori dello sciopero del personale dihanno portato avanti la protesta, affermando che lapubblicata dal boss dell'azienda"non riesce adre glial centro delle preoccupazioni dei". Idihanno annunciato lo sciopero due giorni fa, in segno di protesta contro la risposta dell'azienda a una recente causa del California Department of Fair Employment and Housing che ...

