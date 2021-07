Sileri: “Green pass obbligatorio per lavorare? Idea da considerare” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dal 6 agosto ci vorrà il Green pass anche per mangiare al ristorante del Senato? “Certo che sì, se la norma vale fuori, vale anche dentro le istituzioni. Vi ricordo che il bar del Senato chiudeva dopo le 18, come tutti gli altri, quando vigevano le chiusure”. Ad evidenziarlo, in un’intervista sul Corriere della Sera, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Che invita tutti “a valutare bene l’importanza del Green pass, che è un mezzo straordinario per mettere in sicurezza il Paese e non finire col fare un passo indietro. Un mezzo per non tornare a chiudere mai più. Tanto che io ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dal 6 agosto ci vorrà ilanche per mangiare al ristorante del Senato? “Certo che sì, se la norma vale fuori, vale anche dentro le istituzioni. Vi ricordo che il bar del Senato chiudeva dopo le 18, come tutti gli altri, quando vigevano le chiusure”. Ad evidenziarlo, in un’intervista sul Corriere della Sera, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Che invita tutti “a valutare bene l’importanza del, che è un mezzo straordinario per mettere in sicurezza il Paese e non finire col fare uno indietro. Un mezzo per non tornare a chiudere mai più. Tanto che io ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri a Tgcom24: 'Contagi saliranno, green pass per non chiudere' #pierpaolosileri - ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Green Pass, Sileri: “Obbligatorio per lavorare? Idea da considerare. La certificazione vale anche per i politic” https… - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Green Pass, Sileri: “Obbligatorio per lavorare? Idea da considerare. La certificazione vale anche per i politic” https… - ProDocente : Green Pass, Sileri: “Obbligatorio per lavorare? Idea da considerare. La certificazione vale anche per i politic” - orizzontescuola : Green Pass, Sileri: “Obbligatorio per lavorare? Idea da considerare. La certificazione vale anche per i politic” -