Scherma: Luca Curatoli celebra l’argento olimpico: “Bilancio positivo, chiusi bene due assalti su tre” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Malgrado l’amarezza di non essere riuscito a giocarsi una Finale nel migliore dei modi, non può non essere felice Luca Curatoli, l’azzurro che insieme ad Aldo Montano, Gigi Samele ed Enrico Berrè ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cedendo il passo a una davvero ostica Corea Del Sud, la quale si è imposta per 45-26. Lo schermidore nel corso di tutta la giornata ha avuto un ruolo molto delicato, quello di concludere gli assalti; e proprio su questo aspetto l’atleta nativo di Napoli si è soffermato in fase di commento, ponendo l’accento sul difficile finale contro l’Iran nei quarti, dove ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Malgrado l’amarezza di non essere riuscito a giocarsi una Finale nel migliore dei modi, non può non essere felice, l’azzurro che insieme ad Aldo Montano, Gigi Samele ed Enrico Berrè ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cedendo il passo a una davvero ostica Corea Del Sud, la quale si è imposta per 45-26. Lo schermidore nel corso di tutta la giornata ha avuto un ruolo molto delicato, quello di concludere gli; e proprio su questo aspetto l’atleta nativo di Napoli si è soffermato in fase di commento, ponendo l’accento sul difficile finale contro l’Iran nei quarti, dove ...

