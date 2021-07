Project Zero: Maiden of Black Water ha una data di uscita e un trailer overview – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Project Zero: Maiden of Black Water ha finalmente una data di uscita su PC e console fissata per ottobre e un trailer riepilogativo delle caratteristiche.. Project Zero: Maiden of Black Water ha infine una data di uscita fissata su PC e console, con Koei Tecmo ad annunciare che il gioco arriverà sul mercato il 28 ottobre 2021 in contemporanea su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. A ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021)ofha finalmente unadisu PC efissata per ottobre e unriepilogativo delle caratteristiche..ofha infine unadifissata su PC e, con Koei Tecmo ad annunciare che il gioco arriverà sul mercato il 28 ottobre 2021 in contemporanea su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. A ...

Advertising

misteruplay2016 : Fatal Frame/Project Zero Maiden of Black Water ha una data di uscita e un nuovo trailer - GamingTalker : Project Zero Maiden of Black Water, il nuovo trailer panoramica svela la data di uscita - marybaphomet : @CobraElDiablo @PoliticoCryzis @CallMeEOnly @BasqueTerra @bikinatroll @DrMathsPhysics @fenzilward @Womble67… -