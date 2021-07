Oroscopo Agosto | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Life&People.it 23– 22 settembre Grande responsabilità per la: per tutto il mese dihai le carte in regola per realizzare le tue ambizioni. Non ho scelto a caso la parola responsabilità: il consiglio zodiacale, infatti, è quello di visualizzare i pro e i contro del tuo sogno nel cassetto: non temere di puntare in alto, ma sii consapevole che ogni medaglia ha il suo rovescio. Ad, coraggio e un insolito gusto per l’azzardo ti sproneranno nelle decisioni. E adesso vai a conquistare la tua medaglia! Rituale del mese Componi il tuo mantra- guida diusando queste 5 ...