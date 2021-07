Morto il chitarrista di David Bowie John Hutchinson

(Di mercoledì 28 luglio 2021), compagno di band di, è. La pagina Twitter ufficiale diha confermato la scomparsa deljazz domenica 25 luglio. Cosa dicevano i social della morte di? Il post recitava: “I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici diche è passato in ospedale ieri dopo una lunga malattia.è stato descritto come “unjazz semi-pensionato e poco conosciuto e un veterano di tre ...

Advertising

VG_Bowie : E' morto John 'Hutch' Hutchinson, chitarrista e collaboratore di Bowie nei suoi anni formativi dal '66 al '73.… - brunamar14 : RT @ziggymarina: CINDERELLA: è morto il chitarrista Jeff LaBar - ziggymarina : CINDERELLA: è morto il chitarrista Jeff LaBar -

Ultime Notizie dalla rete : Morto chitarrista

John Hutchinson,che lavorò a diversi dischi di David Bowie, di cui diceva di essere rimasto amico "ma a distanza", alludendo a frequenti tensioni e rotture nel rapporto. Grazie ...La sua famiglia ha detto che èlunedì nel sonno ma non ha fornito altri dettagli. Joey ... Per metà lavorazione, ilfu Josh Brainard. Poi abbandonò la band e venne sostituito da Jim ...E' morto domenica il chitarrista jazz John Hutchinson che ha accompagnato per molto tempo il mito della musica David Bowie ...Primo appuntamento per i bambini con la proiezione di "Sing". Il 30 luglio con "Classic Jazz". Ad agosto l’omaggio ad Astor Piazzolla ...