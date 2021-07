Messina: elefante fugge dal circo e va in giro per le strade della città (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Un elefante a spasso per la città: questo è ciò che si sono trovati davanti i cittadini di Messina stamane, quando un pachiderma è stato avvistato mentre passeggiava indisturbato nei pressi dello Stadio San Filippo. L’animale, a quanto si apprende, fa parte del circo Darix di Moira Orfei, da mesi stabilitosi vicino allo stadio. Un elefante per le vie di Messina. È quanto si sono ritrovanti sotto gli occhi i cittadini della zona Sud della città siciliana. Il pachiderma passeggiava indisturbato nei pressi dello Stadio San Filippo-Franco ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Una spasso per la: questo è ciò che si sono trovati davanti i cittadini distamane, quando un pachiderma è stato avvistato mentre passeggiava indisturbato nei pressi dello Stadio San Filippo. L’animale, a quanto si apprende, fa parte delDarix di Moira Orfei, da mesi stabilitosi vicino allo stadio. Unper le vie di. È quanto si sono ritrovanti sotto gli occhi i cittadinizona Sudsiciliana. Il pachiderma passeggiava indisturbato nei pressi dello Stadio San Filippo-Franco ...

