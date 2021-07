Messi, la chiamata su Whatsapp in Coppa America diventa pubblicità (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leo Messi , dopo aver trionfato in Coppa America con l' Argentina , ha videochiamato la sua famiglia una volta messa la medaglia al collo. Whatsapp successivamente ha pagato Messi per pubblicare sui ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leo, dopo aver trionfato incon l' Argentina , ha videochiamato la sua famiglia una volta messa la medaglia al collo.successivamente ha pagatoper pubblicare sui ...

