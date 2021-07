(Di mercoledì 28 luglio 2021)(SPAGNA) - È tornato! A ora di pranzo, Leoè atterrato con un volo privato all'aeroporto del Prat insieme alla famiglia e, in città, inizia il conto alla rovescia per l'attesissimo ...

Advertising

sportli26181512 : Messi è riapparso a Barcellona: rinnovo imminente?: L’argentino è atterrato allo scalo del Prat a ora di pranzo, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi riapparso

Corriere dello Sport

BARCELLONA (SPAGNA) - È tornato! A ora di pranzo, Leoè atterrato con un volo privato all'aeroporto del Prat insieme alla famiglia e, in città, inizia il conto alla rovescia per l'attesissimo annuncio del rinnovo del 6 volte Pallone d'Oro, che già ...La verità sulla fuga di Igor,poi tragicamente in Spagna alla fine di quello stesso anno. ... Euno accanto all'altro compongono un puzzle i cui tasselli vanno da Reggio Emilia alla ...L’argentino è atterrato allo scalo del Prat a ora di pranzo, di ritorno dalle vacanze trascorse tra Miami e Santo Domingo. Il club balugrana spera di poter ufficializzare il rinnovo entro il fine sett ...