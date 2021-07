Maria Antonietta Troncone alla guida della Procura di Napoli Nord (Di mercoledì 28 luglio 2021) Via libera all’unanimità del plenum del Csm alla nomina di . La delibera proposta dalla quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, è stata approvata stamani in plenum. Troncone, fino ad oggi, ha ricoperto l’incarico di Procuratore capo a Santa Maria Capua Vetere. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Via libera all’unanimità del plenum del Csmnomina di . La delibera proposta dquinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, è stata approvata stamani in plenum., fino ad oggi, ha ricoperto l’incarico ditore capo a SantaCapua Vetere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

