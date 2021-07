Maltempo nel Comasco: la fragilità di un territorio che non si rimargina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laglio (Como) - La statale Regina chiusa per due giorni , interrotta da questa mattina (27 luglio) a causa delle tante frane cadute in più punti: Cernobbio, Brienno, Argegno, Laglio. Un territorio ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laglio (Como) - La statale Regina chiusa per due giorni , interrotta da questa mattina (27 luglio) a causa delle tante frane cadute in più punti: Cernobbio, Brienno, Argegno, Laglio. Un...

Advertising

fattoquotidiano : Frane e strade allagate nel Comasco: i danni del maltempo. La polizia: “Non uscite di casa se non è strettamente ne… - MediasetTgcom24 : Maltempo, frane e smottamenti nel Comasco: anziana evacuata a Brienno | La polizia locale di Como: 'Non uscite di c… - DSantanche : Sono ore difficili in molto territori italiani. Nel Comasco, gioiello che ci invidia il mondo, il #maltempo ha fatt… - Dark_Newton : RT @eugenio_zoffili: ?? MALTEMPO NEL COMASCO, ZOFFILI (LEGA): “MASSIMO SOSTEGNO A SINDACI E CONCITTADINI. SONO IN CONTATTO CON PREFETTO E SO… - infoitsalute : Maltempo, ancora temporali e grandinate nel Mantovano: allagamenti e alberi abbattuti -