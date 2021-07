Indossa un paio di jeans e i nonni la bastonano: muore 17enne (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una ragazza di soli diciassette anni ha perso la vita a causa delle violenti percosse ricevute dai nonni, dichiaratamente ultra-religiosi. Il “peccato” che la ragazza avrebbe commesso sarebbe stato quello di aver Indossato un paio di pantaloni di jeans. Uccisa per avere Indossato dei jeans Neha Paswan aveva solo diciassette anni quando è stata uccisa a colpi di bastone dai suoi nonni per motivi religiosi. A quanto pare, i jeans con i quali si era presentata di fronte a loro rappresentavano una minaccia alla loro tradizione religiosa. Fatto che li ha spinti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una ragazza di soli diciassette anni ha perso la vita a causa delle violenti percosse ricevute dai, dichiaratamente ultra-religiosi. Il “peccato” che la ragazza avrebbe commesso sarebbe stato quello di averto undi pantaloni di. Uccisa per avereto deiNeha Paswan aveva solo diciassette anni quando è stata uccisa a colpi di bastone dai suoiper motivi religiosi. A quanto pare, icon i quali si era presentata di fronte a loro rappresentavano una minaccia alla loro tradizione religiosa. Fatto che li ha spinti ...

Advertising

Cemil2010 : @SocialmenteDiv1 Non farti sviare dalle apparenze..forse è solo il colore che non è di suo gradimento..comunque per… - M1DVIGHT : IO NON CI CREDO OGGI HO COMPRATO UN PAIO DI PANTALONI DI DUE COLORI DIVERSI E GUARDACASO ANCHE LIAM OGGI INDOSSA UN… - martisbrave : Ne ho due Se non sei all’altezza indossa un paio di tacchi sii sempre la tua fan numero uno - Varlassssssssss : Qualcuno mi spiega perché la hostess indossa un paio di decollté bianche n. 41 quando lei porterà al massimo il 37?… - Kine_1 : @sanacore_ @Specialcla @santinilore79 Kanye West con la sua linea yeezy ha rivoluzionato, io ho un paio di yeezy e… -