In Aula ultimo bilancio Raggi | appello Pd | bocciamolo e riscriviamolo

Roma – Dopo il passaggio a vuoto di ieri, quando la maggioranza M5S non è riuscita a garantire il numero legale, è iniziato oggi in Assemblea capitolina l'esame dell'assestamento del previsionale del Campidoglio, l'ultima sessione di bilancio dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi, con una seduta in seconda convocazione. Il provvedimento, in scadenza di legge venerdì 31 luglio, è stato illustrato dall'assessore al bilancio, Gianni Lemmetti, che con la sua relazione ha aperto la discussione generale. Con questa manovra, ha spiegato Lemmetti, "ci siamo presi la responsabilità di garantire, con tutti gli accantonamenti, l'attività ...

