Imprese | Vistaprint | La dolceria di Fregene vince 99 Days of design

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. (Labitalia) -continua a essere al fianco delle piccolee annuncia che Ladiè il vincitore italiano dell'iniziativa 99oforganizzata da. Gli effetti devastanti della pandemia di Covid-19 sono ancora bene impressi nella mente di tutti e le aziende stanno lentamente tentando di tornare alla normalità, ma devono superare una sfida senza precedenti: conre i clienti a entrare nei punti vendita. Per aiutarle in questa fase di ripresa, 99s by ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Vistaprint

informazione.it

...alla newsletter Per te subito in regalo Un anno di Amica in Digitale Anchecontribuisce L'azienda di fornitura di prodotti di design e marketing per le piccole, sarà ......alla newsletter Per te subito in regalo Un anno di Amica in Digitale Anchecontribuisce L'azienda di fornitura di prodotti di design e marketing per le piccole, sarà ...La piccola pasticceria locale La Dolceria si aggiudica l'esclusivo servizio di rebranding e makeover grafico firmato Vistaprint ...