Green pass per andare a scuola? Genitori e studenti dicono no | i docenti si dividono

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ormai si è capito: una delle migliori armi per rendere la ripartenza dellail più possibile serena e, soprattutto, in presenza, come ripetono da mesi virologi, medici ed esperti rimane il ...

Advertising

borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - FulvioTesi4 : @Capezzone Ma nello staff del ministro dei trasporti non c'è un tecnico che gli dica che sui treni è impossibile il… - Gianluc68325330 : RT @borghi_claudio: CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 891 16… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Corriere della Sera

Per questo, per incentivare ulteriormente la vaccinazione, tra le ultime proposte avanzate per far cominciare il nuovo anno sotto i migliori auspici c'è quella di introdurre il- così come ..."Il primo round è stato perso". All'indomani della manifestazione organizzata a Roma, i manifestanti antisulla pagina Facebook di "Io Apro" prendono atto della "sconfitta". In piazza del Popolo, avevano annunciato trionfalmente, "saremo almeno 50mila" ma alla fine erano poche centinaia, meno ...effetto Green pass: prenotazioni raddoppiate nell’ultima settimana. Quando si trova posto? Atm, niente tracce di Covid sui mezzi Milano promossa dalle ispezioni Nas Da anni gli studiosi di tutto ..."Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo". Green pass non solo a professori e personale, ma anche agli studenti che possono farlo per riaprire la scuola a settembre e ...