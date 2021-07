Federica Pellegrini dice addio alla piscina Il futuro è con Matteo Giunta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La Divina ha detto. Senza rimpianti. E con le lacrime liberatorie che sigillano un pezzo di vita lungo 20 anni.ha disputato la sua ultima finale olimpica nel 200 stile libre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Unica donna della storia del nuoto a centrare 5 finali nella stessa specialità. È arrivata settima, ma pazienza. Ha salutato con stile e con grazia. Come le vere regine sanno fare. E adesso guarda al. Che ha un nome e un cognome:al nuoto alle ...

Federica Pellegrini chiude settima la finale olimpica dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Un record il suo: unica nuotatrice nella storia ad aver conquistato cinque finali olimpiche nella stessa specialità.