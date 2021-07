Evgenij Onegin | edizione 2000 | in onda su RAI 5

(Di mercoledì 28 luglio 2021)viene riproposto a distanza distanza poche settimane su Rai 5 in una nuova versione. Stavolta va infatti inla versione messa in scena nelpresso il Teatro Comunale di Firenze. A dirigere l’orchestra c’è il maestro Semyon Bychkov, mentre la regia è di Aleksandr Schulin. Nel cast tra i protagonisti Galina Gorchakova, Roberto Frontali. La trama è semplicissima. Si tratta di un triangolo amoroso checrea ai danni dell’amico, per pura noia. Dopo aver comunicato a sedurre Olga, fidanzata del suo amico Lenskij, i due si sfidano a duello e quest’ultimo finisce per ...

mika_mikoso : La mia inclinazione (se così si può dire) alla letterarura russa che ho per l'università, mi fa venire in mente l'E… - FreddieTee : @anikeatable Evgenij Onegin di Puskin se vuoi andare sul russo (sono una melomane, ecco il perché di questa scelta)…

E ancora al Teatro Verdi di Trieste innel ruolo di Tat'jana, Bettina in Miseria e nobiltà al Teatro Carlo Felice di Genova oltre ad altre esperienze in tanti teatri. Vanta numerose ...Dal 15 al 26 giugno Fabio Luisi dirigerà Orchestra e Coro (preparato da José Luis Basso) indi Pëtr Il'i ajkovskij, in una produzione della Komische Oper Berlin con la regia di Barrie ...