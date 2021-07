Covid, Mattarella: “Grazie a uno sforzo straordinario stiamo uscendo dalla crisi, vaccinarsi è un dovere morale e civico” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole del presidente alla cerimonia del Ventaglio: «Il regolare andamento della scuola è la nostra priorità assoluta» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole del presidente alla cerimonia del Ventaglio: «Il regolare andamento della scuola è la nostra priorità assoluta»

Advertising

Adnkronos : Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. - Avvenire_Nei : #Mattarella: non è il vaccino che limita la libertà, ma il virus - MediasetTgcom24 : Covid, Mattarella: 'Il virus limita la nostra libertà, non le regole' | 'Vaccinarsi è un dovere civico-morale'… - Laura51478782 : RT @ALFO100897: Covid, Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. No, egregio 'garante della Costituzione'! I 'doveri morali e civici'… - GiorgioBassi9 : RT @Adnkronos: Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. -