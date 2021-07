Calciomercato Torino, arriva il colpo in attacco (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora è ufficiale. Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino. Lo aveva confermato indirettamente nella giornata di ieri proprio il presidente Urbano Cairo. Oggi è arrivata la nota ufficiale delle due società volta ad ufficializzare il tutto. Eccola la grande operazione di Calciomercato. Il comunicato della Juventus “Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Torino: è infatti ufficiale il prestito, per una stagione (fino al 30 giugno 2022), con diritto di riscatto. Nato a Zagabria nel 1995 e bianconero dal 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora è ufficiale. Marko Pjaca è un nuovo giocatore del. Lo aveva confermato indirettamente nella giornata di ieri proprio il presidente Urbano Cairo. Oggi èta la nota ufficiale delle due società volta ad ufficializzare il tutto. Eccola la grande operazione di. Il comunicato della Juventus “Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del: è infatti ufficiale il prestito, per una stagione (fino al 30 giugno 2022), con diritto di riscatto. Nato a Zagabria nel 1995 e bianconero dal 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | È ufficiale: Pjaca dalla #Juventus al #Torino in prestito con diritto di riscatto - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? ?????????????????? - Il #Torino ha chiuso il colpo Marko #Pjaca: il tweet del club ???? Arriva in prestito dalla #Juventus, con o… - ProfidiAndrea : ?? ?????????????????? - Il #Torino ha chiuso il colpo Marko #Pjaca: il tweet del club ???? Arriva in prestito dalla #Juventus,… - Valeriacredeche : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE Marko #Pjaca è un nuovo calciatore del @TorinoFC_1906, confermata la formula del prestito con diritto di riscatto… - flamanc24 : RT @LazioNews_24: #Calciomercato #Lazio, su #Orsolini c’è un’altra squadra italiana: la situazione -