Calciomercato Roma, Xhaka aspetta il via: ma è braccio di ferro con l'Arsenal (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viña arriva, Xhaka vediamo" . Tiago Pinto una settimana fa aveva riassunto così i recenti piani del mercato giallorosso, mantenendo la parola sul terzino del Palmeiras e lasciando un punto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viña arriva,vediamo" . Tiago Pinto una settimana fa aveva riassunto così i recenti piani del mercato giallorosso, mantenendo la parola sul terzino del Palmeiras e lasciando un punto ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | Da #Xhaka ai nomi per l'attacco: le ultime sul mercato giallorosso - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Vina è arrivato in città: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - forzaroma : #Barco, dalle Olimpiadi alla #SerieA: è sulla lista della Roma #ASRoma #Calciomercato - romanewseu : #Barco tra le #Olimpiadi e il mercato: la Roma ci pensa -