Argento Italia nella sciabola a squadre uomini (Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L'Italia è d'Argento nella sciabola a squadre maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti in finale 45-26 dalla Corea in finale. Bronzo all'Ungheria, che ha battuto 45-40 la Germania nella sfida per il terzo posto. “Per me è un Argento conquistato, ma soprattutto una carriera finita. Credo che sia giusto fermarmi qui con la Nazionale. Sono stati 17 anni bellissimi, volati in un attimo” le parole di Aldo Montano che chiude con un Argento e cinque olimpiadi in carriera, lo stesso giorno dell'addio ai Giochi di Federica ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L'è d'maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti in finale 45-26 dalla Corea in finale. Bronzo all'Ungheria, che ha battuto 45-40 la Germaniasfida per il terzo posto. “Per me è unconquistato, ma soprattutto una carriera finita. Credo che sia giusto fermarmi qui con la Nazionale. Sono stati 17 anni bellissimi, volati in un attimo” le parole di Aldo Montano che chiude con une cinque olimpiadi in carriera, lo stesso giorno dell'addio ai Giochi di Federica ...

Advertising

Coninews : Una medaglia attesa 25 anni. ?? Dopo l'argento del 1996 Rossella, Federica, Mara e Alberta riportano l'Italia ???? su… - Eurosport_IT : ANCORA ARGENTO ITALIA ?????? La Corea del Sud domina nella finale per l'oro e vince 45-26: bravi i nostri Montano, Cu… - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - AvigalLuna : RT @Eurosport_IT: ANCORA ARGENTO ITALIA ?????? La Corea del Sud domina nella finale per l'oro e vince 45-26: bravi i nostri Montano, Curatoli… - itsaboutunicorn : RT @Eurosport_IT: ANCORA ARGENTO ITALIA ?????? La Corea del Sud domina nella finale per l'oro e vince 45-26: bravi i nostri Montano, Curatoli… -