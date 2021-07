Ancora una volta, il rapper non le manda a dire (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eric Clapton ha dichiarato che non suonerà più in luoghi dove è richiesta la vaccinazione anti Covid. «Un presa di posizione coraggiosa e inedita. Così quando andrete a un suo concerto non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire». J-Ax, 48 anni, alias Alessandro Aleotti, dal suo profilo Instagram, con l’ironia che lo contraddistingue da sempre, “attacca” virtualmente il cantautore britannico. Nel dettaglio, se la prende con la sua posizione riguardo i vaccini. Leggi anche › Kate Middleton. Paura Covid-19, in isolamento a Kensington Palace Un fotogramma del video ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eric Clapton ha dichiarato che non suonerà più in luoghi dove è richiesta la vaccinazione anti Covid. «Un presa di posizione coraggiosa e inedita. Così quando andrete a un suo concerto non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire». J-Ax, 48 anni, alias Alessandro Aleotti, dal suo profilo Instagram, con l’ironia che lo contraddistingue da sempre, “attacca” virtualmente il cantautore britannico. Nel dettaglio, se la prende con la sua posizione riguardo i vaccini. Leggi anche › Kate Middleton. Paura Covid-19, in isolamento a Kensington Palace Un fotogramma del video ...

