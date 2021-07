All’interno di un downburst in Lombardia Video

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La fine del mondo in diretta immagini mozza fiato.di uninmeteo Violenti nubifragi si sono abbattute in varie località del Nord Italia. Ma le piogge sono state distribuite soprattutto con una caratteristica definita macchia di leopardo. In talune località si sono abbattuti di nubifragi, con piogge che hanno raggiunto