Ufficiale: doppio colpo della Ternana. Arrivano Capone e Capanni (Di martedì 27 luglio 2021) La Ternana, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noti gli ingaggi di Christian Capone e Gabriele Capanni. Ecco i comunicati. “La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato dall’Atalanta il calciatore Christian Capone. L’attaccante classe ’99, originario di Vigevano, arriva dalla Società orobica in presito con diritto di opzione e contro-opzione. Christian vanta 77 presenze e 9 reti in Serie B con le maglie di Perugia e Pescara e 57 presenze con 8 gol nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21?. “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) La, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noti gli ingaggi di Christiane Gabriele. Ecco i comunicati. “LaCalcio comunica di aver ingaggiato dall’Atalanta il calciatore Christian. L’attaccante classe ’99, originario di Vigevano, arriva dalla Società orobica in presito con diritto di opzione e contro-opzione. Christian vanta 77 presenze e 9 reti in Serie B con le maglie di Perugia e Pescara e 57 presenze con 8 gol nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21?. “LaCalcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del ...

Advertising

oppotoday : ?? NEWS - #Oppo Watch 2 ufficiale: doppio processore e doppio sistema operativo Leggi ? - NotiziarioC : UFFICIALE: Doppio innesto in casa Fossano - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #futsalmercato Bovalino, doppio colpo in entrata dal Cataforio: Scopelliti ufficiale, Labate… - sportli26181512 : Juve-Barcellona, UFFICIALE il 'doppio' Trofeo Gamper: i dettagli: Domenica 8 agosto sarà un giorno molto speciale d… - ugs_ufficiale : 7/n ...di medici doppio rispetto a Germania, Italia e Danimarca (8 ogni 1000 contro 4 ogni 1000), e sta producendo in proprio 2 vaccini. -