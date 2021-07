Traffico Roma del 27-07-2021 ore 18:30 (Di martedì 27 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sono possibili rallentamenti per il Traffico dell’orario di punta lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Pontine Tuscolo stessa situazione sul interna tra Cassia bis e Prenestina prudenza sulla A24 Roma-teramo per la presenza del fumo causato da un incendio tra Vicovaro Mandela e io Nicolas su tutte e due sensi di marcia consueto Traffico su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est tra viale Castrense le bivio A24 su tutte e due le direzioni ricordiamo dalle 17 alle 20 una manifestazione in programma su ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sono possibili rallentamenti per ildell’orario di punta lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Pontine Tuscolo stessa situazione sul interna tra Cassia bis e Prenestina prudenza sulla A24-teramo per la presenza del fumo causato da un incendio tra Vicovaro Mandela e io Nicolas su tutte e due sensi di marcia consuetosu via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est tra viale Castrense le bivio A24 su tutte e due le direzioni ricordiamo dalle 17 alle 20 una manifestazione in programma su ...

