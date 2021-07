Traffico Roma del 27-07-2021 ore 15:30 (Di martedì 27 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione Traffico regolare su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 chi gli spostamenti su via del Foro Italico ma per Traffico intenso non si escludono rallentamenti lungo la galleria Giovanni XXIII e via Pineta Sacchetti per chi è diretto a Boccea prude sulla statale Pontina dove in prossimità dei lavori in corso sono possibili maggiori difficoltà per chi è diretto a Roma in particolare tra via di Trigoria e Castel di Decima a Roma ricordiamo dalle 17 alle 20 una manifestazione in programma su via Cristoforo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazioneregolare su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 chi gli spostamenti su via del Foro Italico ma perintenso non si escludono rallentamenti lungo la galleria Giovanni XXIII e via Pineta Sacchetti per chi è diretto a Boccea prude sulla statale Pontina dove in prossimità dei lavori in corso sono possibili maggiori difficoltà per chi è diretto ain particolare tra via di Trigoria e Castel di Decima aricordiamo dalle 17 alle 20 una manifestazione in programma su via Cristoforo ...

