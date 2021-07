Temptation Island: un tentatore fa uno spoiler in diretta su Instagram (Di martedì 27 luglio 2021) Questa sera (eccezionalmente di martedì) Temptation Island chiuderà i battenti e darà l’arrivederci all’estate del 2022, ma un tentatore – prima della fine della stagione – ha fatto un grosso spoiler durante una diretta su Instagram. La diretta purtroppo non è stata salvata e non sappiamo chi dei quattro tentatori presenti in video ha fatto lo spoiler incriminato, che è però stato ripreso da Amedeo Venza e sta facendo in queste ore il giro del web. Secondo lui, infatti, uno dei ragazzi avrebbe dichiarato che tutti i tentatori hanno lasciato il villaggio da ... Leggi su biccy (Di martedì 27 luglio 2021) Questa sera (eccezionalmente di martedì)chiuderà i battenti e darà l’arrivederci all’estate del 2022, ma un– prima della fine della stagione – ha fatto un grossodurante unasu. Lapurtroppo non è stata salvata e non sappiamo chi dei quattro tentatori presenti in video ha fatto loincriminato, che è però stato ripreso da Amedeo Venza e sta facendo in queste ore il giro del web. Secondo lui, infatti, uno dei ragazzi avrebbe dichiarato che tutti i tentatori hanno lasciato il villaggio da ...

