Temptation Island, si conferma leader assoluto della serata (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island si conferma leader assoluto della serata, miglior risultato stagionale con il 23.7& di share Miglior risultato stagionale per "Temptation Island" che, ieri sera su Canale 5, cresce e si conferma leader assoluto della serata con: il 23.7% di share (che sale al 28.1% sul target commerciale) e 3.285.000 spettatori totali. Inoltre, il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 35% di share e 3.759.000 di ...

