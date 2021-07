Temptation Island 2021 | Manuela e Stefano in bilico | “se vuole mi lasci lui”

(Di martedì 27 luglio 2021) Il destino diè appeso a un filo: ieri ai due sono sembrati sempre più vicini ai rispettivi tentatori. Come è finita la storia tralo sapremo solo stasera: ieri ala distanza tra i due è sembrata incolmabile,ha visto alcuni filmati in cui la sua ragazza è sembrata sempre più vicina al single Luciano. Nella puntata precedente, la quarta del docu-reality, la tensione tra i due brindisini è stata altissima, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - SonoNesqui : @francescaturnu @Gosazer Detto da una che guarda Temptation Island ha il suo perché ???????? - tittihz : RT @framarin: #TempationIsland: i top influencer della 5a puntata @HuertDeAuteuil @LadyCarotene_ @trashtvstellare @elinwonderIand @mmmir… - infoitcultura : Temptation Island, ultima puntata: ecco cosa succederà - infoitcultura : Temptation Island: notte di fuoco tra Jessica e il tentatore, Alessandro richiede il falò -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Nella notte stato appiccato un incendio all Is Morus Relais, la struttura che ospita il dating show di Canale 5. L Is Morus Relais, il villaggio che ospita le coppie di, stato raggiunto da un ...APPROFONDIMENTI CANALE 5 Stasera in tv, 'colpi di scena' RAI UNO Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il cast TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto IL RICORDO ...Li ricordate nel corso della seconda edizione di Temptation Island? Clamoroso colpo di scena dopo anni: stenterete a crederci.Temptation Island 2021 anticipazioni ultima puntata stasera su Canale 5: le coppie sono pronte per il falò di confronto finale ...