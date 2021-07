Startup: per Develhope aumento di capitale da 2 mln guidato da Cdp Venture Capital (Di martedì 27 luglio 2021) Palermo, 27 lug. (Labitalia) - La Startup Develhope ha aperto il Capitale a nuovi investitori, registrando un aumento di 2 milioni di euro guidato da Cdp Venture Capital attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, che ha deliberato un investimento di 1.5 milioni di euro, insieme a Isi Holding Srl e HU Investment Ltd. Software house e scuola per competenze digitali, Develhope è stata fondata a Palermo nel 2019 da Massimiliano Costa, Alessandro Balsamo e Sasa Sekulic con l'obiettivo di combattere il divario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Palermo, 27 lug. (Labitalia) - Laha aperto ila nuovi investitori, registrando undi 2 milioni di euroda Cdpattraverso il Fondo ItaliaII – Fondo Imprese Sud, che ha deliberato un investimento di 1.5 milioni di euro, insieme a Isi Holding Srl e HU Investment Ltd. Software house e scuola per competenze digitali,è stata fondata a Palermo nel 2019 da Massimiliano Costa, Alessandro Balsamo e Sasa Sekulic con l'obiettivo di combattere il divario ...

Advertising

lifestyleblogit : Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini - - italiaserait : Per startup Vedrai investitori Vip, c’é anche Chiellini - TV7Benevento : Startup: per Vedrai aumento di capitale da 5 mln, investitori Vip da Chiellini a Bocelli (2)... - TV7Benevento : Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini... - fisco24_info : Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini: L'azienda ha annunciato un aumento di capitale da 5 milion… -