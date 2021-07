Somma Vesuviana, troppo caldo: il sindaco ‘ordina’ docce ai cittadini (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFa troppo caldo e il sindaco ordina ai cittadini di non uscire, fare la doccia, bere, usare vestiti leggeri in fibre naturali, schermare le finestre, e soggiornare in luoghi climatizzati, e di accertarsi delle condizioni di salute di parenti e vicini soli. Accade a Somma Vesuviana, nel Napoletano, dove il sindaco Salvatore Di Sarno, appreso dell’avviso di criticità diramato dalla Protezione Civile per l’ondata di calore prevista da oggi fino al 29 luglio, ha deciso di non limitarsi all’invito alla cittadinanza di evitare di uscire nelle ore più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFae ilordina aidi non uscire, fare la doccia, bere, usare vestiti leggeri in fibre naturali, schermare le finestre, e soggiornare in luoghi climatizzati, e di accertarsi delle condizioni di salute di parenti e vicini soli. Accade a, nel Napoletano, dove ilSalvatore Di Sarno, appreso dell’avviso di criticità diramato dalla Protezione Civile per l’ondata di calore prevista da oggi fino al 29 luglio, ha deciso di non limitarsi all’invito alla cittadinanza di evitare di uscire nelle ore più ...

