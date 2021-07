Ora Jeff Bezos vuole la Luna | offre alla Nasa 2 miliardi per costruire il lander

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il successo del volo suborbitale della navicella New Shepard di Blue Origin con tre turisti spaziali a bordo,ci riprova con la. Il magnate e fondatore di Amazon ha inviato una lettera a nome della sua Blue Origin all’amministratore dell’agenzia spaziale Usa, Bill Nelson, con un’offerta a coprire i costi fino a 2di dollari - quest’anno e nei prossimi due anni - per lo sviluppo e la produzione di unre. E siccomeama giocare con le coincidenze, sul sito di Blue Origin la notizia della lettera...

Il contratto del nuovo lander lunare ha di per sé un valore di quasi 3 miliardi di dollari e fa parte del programma Artemis della Nasa che, al momento, non sembra avere risposto pubblicamente alla nuo ...Jeff Bezos ha offerto alla Nasa uno sconto di 2 miliardi per scegliere il lander lunare di Blue Origin in un appello dell'ultimo minuto ...