Napoli | l’infortunio costringe Demme all’operazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 luglio 2021) Diegoha deciso ed è pronto a sottoporsi ad un’operazione doporimediato al ginocchio destrodi Diegocontro la Pro Vercelli ha gettato delle ombre sul ritiro del. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista tedesco ha deciso di sottoporsi ad un’operazione dopo il dolore che lo ha colpito al ginocchio destro. Un intervento che non ridurrà i tempi di recupero -che si attestano intorno alle 9/10 settimane- ma che servirà a dare maggior stabilità al ginocchio. Ancora non chiara la clinica dove si svolgerà il tutto, con il club che propone Villa ...