L’ironia di Allegri su Bonucci: «Andando via dalla Juve ha perso l’anzianità, ora il capitano lo fa un altro» – VIDEO (Di martedì 27 luglio 2021) In conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha regalato una battuta riguardante Bonucci e il suo temporaneo allontanamento dai colori bianconeri quando andò al Milan. «Nella Juventus c’è una linea gerarchica. Il capitano e il vice capitano vengono decisi in base agli anni di presenza nella Juve. Il più vecchio è Chiellini, il secondo sarebbe Bonucci, che però se n’è andato, ha saltato un anno e lì ha perso. Si è azzerata l’anzianità. Ora il capitano lo fa un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) In conferenza stampa, il tecnico dellantus, Massimiliano, ha regalato una battuta riguardantee il suo temporaneo allontanamento dai colori bianconeri quando andò al Milan. «Nellantus c’è una linea gerarchica. Ile il vicevengono decisi in base agli anni di presenza nella. Il più vecchio è Chiellini, il secondo sarebbe, che però se n’è andato, ha saltato un anno e lì ha. Si è azzerata. Ora illo fa un ...

