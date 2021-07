La piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per preparare ai test universitari (Di martedì 27 luglio 2021) Ogni anno sono oltre 65 mila coloro gli aspiranti alla facoltà di Medicina e Chirurgia ma essendo poco più di 13 mila i posti disponibili, purtroppo solo 1 studente su 5 avrà la possibilità di coronare il suo sogno. A riguardo, è Accademia dei Test a lanciare YesMed Summer 2021: un corso intensivo diviso in lezioni teoriche ed esercitazioni per preparare i candidati a superare i test di ammissione con successo. Tuttavia, la caratteristica più interessante del percorso didattico verticalizzato offerto da YesMed è la disponibilità della piattaforma Futura che, grazie all’intelligenza artificiale e sofisticati algoritmi, offre ai corsisti un percorso personalizzato e che si adatta e ottimizza automaticamente fino al giorno del test: per ogni simulazione, infatti, Futura offre un report dettagliato che mette in evidenza i punti di forza e debolezza di ogni studente ed è in grado di prevedere il punteggio che si potrebbe raggiungere all’esame. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Ogni anno sono oltre 65 mila coloro gli aspiranti alla facoltà di Medicina e Chirurgia ma essendo poco più di 13 mila i posti disponibili, purtroppo solo 1 studente su 5 avrà la possibilità di coronare il suo sogno. A riguardo, è Accademia dei Test a lanciare YesMed Summer 2021: un corso intensivo diviso in lezioni teoriche ed esercitazioni per preparare i candidati a superare i test di ammissione con successo. Tuttavia, la caratteristica più interessante del percorso didattico verticalizzato offerto da YesMed è la disponibilità della piattaforma Futura che, grazie all’intelligenza artificiale e sofisticati algoritmi, offre ai corsisti un percorso personalizzato e che si adatta e ottimizza automaticamente fino al giorno del test: per ogni simulazione, infatti, Futura offre un report dettagliato che mette in evidenza i punti di forza e debolezza di ogni studente ed è in grado di prevedere il punteggio che si potrebbe raggiungere all’esame.

