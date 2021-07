Green pass e lavoratori | prime difficoltà

(Di martedì 27 luglio 2021) "L'estensione dell'obbligo vaccinale ai dipendenti, in assenza di una legge che lo preveda espressamente, è praticamente impossibile da gestire. Gli imprenditori non hanno strumenti per rendere ...

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - Profilo3Marco : @Corriere Il green pass mica è definitivo - 29luglio1971 : RT @claudio_2022: Lucaselli: «Il green pass è illiberale, incostituzionale e antidemocratico» -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Sui social condivideva video e teorie dei più noti no - vax italiani e non solo, si scagliava contro i vaccini , ritenuti dannosi e inutili, ma anche contro il, considerato ...Dopo il decreto che ha introdotto l'obbligo didal 6 agosto 2021 , il governo starebbe lavorando a un decreto per introdurre il vaccino obbligatorio per gli insegnanti . Lo stesso potrebbe ...Green Pass, l'esempio del Brianza Poker Team: i live club iniziano ad adottare la misura in vigore dal 6 di agosto.Ancora più veloce ma soprattutto sicura e intelligente. Parliamo della nuova VOOC Flash Charge di OPPO, presentata da pochissimo, e che arriverà nei prossimi smartphone per tutelare al massimo gli ute ...