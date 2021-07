Grandine come sassi in autostrada a Piacenza. Le incredibili immagini delle auto distrutte (video) (Di martedì 27 luglio 2021) Un disastro, tra auto distrutte, gente disperata, traffico impazzito. Colpa di una grandinata violentissima, con chicchi di Grandine grandi come sassi che hanno letteralmente devastato le auto in transito sulla tratta di autostrada tra Piacenza e Parma, come si nota dai video in basso. A causa dell’ondata di maltempo si sono verificati anche tamponamenti a catena, ieri, con l’autostrada prima chiusa e poi riaperta. Ma il maltempo è stato segnalato in diverse altre zone ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Un disastro, tra, gente disperata, traffico impazzito. Colpa di una grandinata violentissima, con chicchi digrandiche hanno letteralmente devastato lein transito sulla tratta ditrae Parma,si nota daiin basso. A causa dell’ondata di maltempo si sono verificati anche tamponamenti a catena, ieri, con l’prima chiusa e poi riaperta. Ma il maltempo è stato segnalato in diverse altre zone ...

