Giustizia: Cartabia a P.Chigi (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Dopo essere stata a Palazzo Chigi in tarda mattinata per vedere il premier Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha fatto nuovamente ritorno nella sede del governo. Si tratta di ore decisive per la mediazione sulla riforma del processo penale, mentre vanno avanti i contatti con il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Dopo essere stata a Palazzoin tarda mattinata per vedere il premier Mario Draghi, la ministra dellaMartaha fatto nuovamente ritorno nella sede del governo. Si tratta di ore decisive per la mediazione sulla riforma del processo penale, mentre vanno avanti i contatti con il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte.

petergomezblog : Giustizia, #Draghi e Cartabia aprono a #Conte: stop all’improcedibilità per #mafia e terrorismo - petergomezblog : L'ex procuratore aggiunto Teresi, presidente del centro Borsellino: “La riforma Cartabia è scellerata, crea giustiz… - davidefaraone : Ho firmato i Referendum per una giustizia giusta al banchetto del Partito Radicale. Credo che in Parlamento, con la… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: Là Meli incazzatissina perché non ha potuto replicare a Gomez, come se non avesse detto abbastanza cazzate prima, tipo che s… - Roky99760738 : RT @riccardomonet: L’attacco sguaiato alla Guardasigilli che vuole ripristinare lo stato di diritto -