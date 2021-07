Giulia Stabile co-conduttrice a Tu Si Que Vales accanto a Belen Rodriguez

Advertising

stanaccountsg : RT @_pratofiorito_: giulia stabile sangiovanni - Novella_2000 : Tu si que vales, alcuni fan presenti alle registrazioni rivelano il ruolo di Giulia Stabile - tisaeninae : RT @_pratofiorito_: giulia stabile sangiovanni - oliosutaeglia : a me giulia stabile non sta simpatica però quando la paragonate a rosa di grazia mi chiedo se ci fate o meno cioè……… - _pratofiorito_ : giulia stabile sangiovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

A vincere il talent show è stata la ballerina e fidanzatache in questa occasione si è resa protagonista insieme a lui del videoclip., infatti, ha realizzato la coreografia ...Le riprese del programma sono inziate quando Belén si trovava ancora in ospedale per il parto, tant'é che la showgirl è stata sostituita temporaneamente da, vincitrice dell'ultima ...Giulia Stabile diventa co-conduttrice della trasmissione di canale cinque Tu Si Que Vales accanto all'argentina Belen Rodriguez ...Grazie alla presenza di alcuni fan alla registrazione di Tu si que vales sappiamo il ruolo di Giulia Stabile accanto a Belen Rodriguez.