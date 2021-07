Germania, un morto e quattro dispersi nell'esplosione di Leverkusen (Di martedì 27 luglio 2021) Uno dei 5 dipendenti dispersi nell’esplosione avvenuto nell’impianto chimico di Leverkusen, in Nordreno Vestfalia, è stato trovato morto. Lo conferma ufficialmente l’azienda Currenta che gestisce... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 luglio 2021) Uno dei 5 dipendentiavvenuto’impianto chimico di, in Nordreno Vestfalia, è stato trovato. Lo conferma ufficialmente l’azienda Currenta che gestisce...

