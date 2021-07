Gautieri: “Insigne formidabile, richieste giuste. Il Napoli si adegui. Tanti devono prendere esempio da De Laurentiis” (Di martedì 27 luglio 2021) Carmine Gautieri interviene sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Un rinnovo che stenta a decollare e che al momento è completamente bloccato. L’ex giocatore prenda una posizione netta e dice: “Ha dimostrato di essere formidabile sia a Napoli che in Nazionale. Giocatore e capitano che a scadenza non si porta, bisogna rispettare la sua richiesta. Il giocatore fa bene ed è giusto che uno come lui, senza esagerare, faccia le sue richieste. Le società quando devono vendere un giocatore fanno un prezzo alto. Perdere lui non è un bene per il Napoli e per ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 luglio 2021) Carmineinterviene sul rinnovo di Lorenzocon il. Un rinnovo che stenta a decollare e che al momento è completamente bloccato. L’ex giocatore prenda una posizione netta e dice: “Ha dimostrato di esseresia ache in Nazionale. Giocatore e capitano che a scadenza non si porta, bisogna rispettare la sua richiesta. Il giocatore fa bene ed è giusto che uno come lui, senza esagerare, faccia le sue. Le società quandovendere un giocatore fanno un prezzo alto. Perdere lui non è un bene per ile per ...

