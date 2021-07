Furto in banca | un colpo da veri perfezionisti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon riesce a trattenere le lacrime il sindaco di Siano, Giorgio Marchese ai giornalisti che gli telefonano per avere informazioni più dettagliate suldi tutto l’oro di San Rocco, dellaCampania Centro. Ancora non è chiaro il valore del bottino portato via dai ladri, anche perché mancano ancora all’appello le denunce dei cittadini le cui cassette sono state forzate per asportare via tutto il contenuto. Insomma il valore delmesso a segno molto probabilmente nel fine settimana, a partire dalla notte di venerdì, potrebbe essere molto più ingente dei 140 mila euro segnalati come primo bilancio. Gli ...