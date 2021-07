Cosa ci fanno insieme Zorzi e Rocco Siffredi? Le ipotesi sul progetto top secret (Di martedì 27 luglio 2021) Il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha raggiunto il divo dei set a luci rosse per un “progetto top secret” che il giovane influencer non ha intenzione di rivelare (almeno per ora) Cosa ci fanno insieme Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi? La domanda sarà sorta spontanea a tutti vedendo su Instagram le foto dell’influencer, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, e del noto divo dei set a luci rosse. Punto d’incontro la Sardegna, è lo stesso Zorzi a lanciare la bomba senza tuttavia rivelare troppo del motivo del loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha raggiunto il divo dei set a luci rosse per un “top” che il giovane influencer non ha intenzione di rivelare (almeno per ora)ciTommaso? La domanda sarà sorta spontanea a tutti vedendo su Instagram le foto dell’influencer, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, e del noto divo dei set a luci rosse. Punto d’incontro la Sardegna, è lo stessoa lanciare la bomba senza tuttavia rivelare troppo del motivo del loro ...

AlbertoBagnai : Nel frattempo facciamo una cosa che altri non fanno: diamo i dati! Qui i ricoveri in terapia intensiva: - fattoquotidiano : Germania, governo verso una nuova stretta: “Restrizioni per i non vaccinati, il tampone non basterà più”. Cosa fann… - borghi_claudio : Caro @Fedez ho visto che anche tu ti sei aggiunto alla lista di quelli che fanno finta di non aver capito il signif… - apota_l : Se siete complottari di estrema destra con il cappello di stagnola come me vi invito a leggere questo thread. E ric… - FPolluce : RT @AlbertoBagnai: Nel frattempo facciamo una cosa che altri non fanno: diamo i dati! Qui i ricoveri in terapia intensiva: -