Cade da una gru mentre registra un video in diretta: la star di TikTok Xiao Qiumei muore a 23 anni dopo un volo di 43 metri nel vuoto (Di martedì 27 luglio 2021) È caduta nel vuoto dalla cabina di comando di una gru ed è morta sul colpo dopo un volo da 43 metri d’altezza. Così è scomparsa a 23 anni Xiao Qiumei, star di TikTok che si era costruita un seguito di oltre centomila follower raccontato proprio la sua vita al timone di quella gigantesca gru nella città di Quzhou, nella Cina occidentale. La giovane, gruista di professione, è caduta mentre eseguiva in diretta da lassù alcuni passi di danza: all’improvviso però, qualcosa deve essere andato storto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) È caduta neldalla cabina di comando di una gru ed è morta sul colpounda 43d’altezza. Così è scomparsa a 23diche si era costruita un seguito di oltre centomila follower raccontato proprio la sua vita al timone di quella gigantesca gru nella città di Quzhou, nella Cina occidentale. La giovane, gruista di professione, è cadutaeseguiva inda lassù alcuni passi di danza: all’improvviso però, qualcosa deve essere andato storto. ...

