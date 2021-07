Bologna. La Polizia Locale accelera sui servizi online e rinnova l’Urp di via Ferrari: più moderno e funzionale (Di martedì 27 luglio 2021) Più moderno, completamente ridisegnato con arredi modulari che garantiscono accoglienza di qualità e riservatezza: è il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) della Polizia Locale che in via Ferrari 42 da qualche giorno accoglie cittadine e cittadini già nella veste rinnovata. Il nuovo Urp rientra nelle azioni previste da un bando regionale al quale la Polizia Locale di Bologna ha partecipato con un progetto sul servizio di ricevimento pubblico. L’obiettivo è di implementare i servizi online per ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 luglio 2021) Più, completamente ridisegnato con arredi modulari che garantiscono accoglienza di qualità e riservatezza: è il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) dellache in via42 da qualche giorno accoglie cittadine e cittadini già nella vesteta. Il nuovo Urp rientra nelle azioni previste da un bando regionale al quale ladiha partecipato con un progetto sulo di ricevimento pubblico. L’obiettivo è di implementare iper ...

Advertising

Maximomog : RT @GiovanniBussett: Bologna: Rissa in via Righi, 6 giovani denunciati dalla Polizia ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1Rai? ?@fattoquotidiano? http… - Giancarlo_67_gi : RT @GiovanniBussett: Bologna: Rissa in via Righi, 6 giovani denunciati dalla Polizia ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1Rai? ?@fattoquotidiano? http… - incostante_enza : RT @GiovanniBussett: Bologna: Rissa in via Righi, 6 giovani denunciati dalla Polizia ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1Rai? ?@fattoquotidiano? http… - GiovanniBussett : Bologna: Rissa in via Righi, 6 giovani denunciati dalla Polizia ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1Rai? ?@fattoquotidiano? - Carlino_Bologna : Uno sguardo di troppo e scattano pugni e calci La rissa fermata dalla polizia. Sei ragazzi denunciati -