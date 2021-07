Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 28 luglio, tv, programma, streaming (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non c’è un attimo di tregua nel torneo maschile di Basket alle Olimpiadi di Tokyo. Si ritorna subito in campo nella giornata di oggi 28 luglio. La partita che ci interesserà maggiormente sarà quella in programma alle 10:20 ora italiana: gli azzurri di Meo Sacchetti affrontano la temibile Australia nella seconda giornata della fase a gironi (programma). Questa seconda giornata ci presenta però anche altre sfide importanti nonché decisive in vista del proseguo del torneo. Si incomincia stanotte, alle 3:00: a quell’ora, infatti, scenderanno in campo Nigeria e Germania ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non c’è un attimo di tregua nel torneo maschile dialledi. Si ritorna subito in campo nella giornata di28. La partita che ci interesserà maggiormente sarà quella inalle 10:20 ora italiana: gli azzurri di Meo Sacchetti affrontano la temibile Australia nella seconda giornata della fase a gironi (). Questa seconda giornata ci presenta però anche altre sfide importanti nonché decisive in vista del proseguo del torneo. Si incomincia stanotte, alle 3:00: a quell’ora, infatti, scenderanno in campo Nigeria e Germania ...

