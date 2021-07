Assassin’s Creed Valhalla si aggiorna con la patch 1.3.0 ricca di FIX (Di martedì 27 luglio 2021) A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Valhalla, il quale porta il gioco alla versione 1.3.0 ed introduce numerosi FIX che vi elenchiamo a seguire. Tutte le novità della patch 1.3.0 di Assassin’s Creed Valhalla The Siege of Paris – Expansion 2Aggiunto il supporto per The Siege of Paris, preparando il gioco per l’uscita dell’espansione il 12 agosto. (è richiesto un download separato il giorno del rilascio). Festival del Sigrblot Sigrblot Festival è un nuovo evento a tempo limitato dal 29 luglio al 19 ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 27 luglio 2021) A partire da oggi è disponibile un nuovomento per, il quale porta il gioco alla versione 1.3.0 ed introduce numerosi FIX che vi elenchiamo a seguire. Tutte le novità della1.3.0 diThe Siege of Paris – Expansion 2Aggiunto il supporto per The Siege of Paris, preparando il gioco per l’uscita dell’espansione il 12 agosto. (è richiesto un download separato il giorno del rilascio). Festival del Sigrblot Sigrblot Festival è un nuovo evento a tempo limitato dal 29 luglio al 19 ...

