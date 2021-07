Addio canone in bolletta, l’idea di Draghi: ecco come dovrebbero cambiare le cose (Di martedì 27 luglio 2021) Il governo Draghi si appresta a togliere dalla bolletta della luce il canone Rai: viene smontata una delle riforme Renzi più discusse. L’evasione dell’imposta per la tv pubblica è stato uno degli argomenti principe in Italia per diversi anni. Nessuno era riuscito a risolvere la problematica perché non vi era modo di entrare nelle case degli italiani per verificare l’utilizzo della televisione. l’idea per aggirare il problema di controllo è stata trovata dal governo Renzi nella legge di stabilità del 2015. In questa infatti veniva annullata l’imposta da 113 euro annui e veniva inserita una nuova voce alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Il governosi appresta a togliere dalladella luce ilRai: viene smontata una delle riforme Renzi più discusse. L’evasione dell’imposta per la tv pubblica è stato uno degli argomenti principe in Italia per diversi anni. Nessuno era riuscito a risolvere la problematica perché non vi era modo di entrare nelle case degli italiani per verificare l’utilizzo della televisione.per aggirare il problema di controllo è stata trovata dal governo Renzi nella legge di stabilità del 2015. In questa infatti veniva annullata l’imposta da 113 euro annui e veniva inserita una nuova voce alla ...

